Turistar un viaggio lungo 80 anni | Partiti da carta e penna ora l’Ai
A ottant’anni dalla sua nascita, Turistar celebra un lungo percorso nel settore dei viaggi. Fondata nel 1946, questa attività storica della Spezia ha iniziato con carta e penna, per poi evolversi con l’introduzione dell’intelligenza artificiale. Ora, dopo così tanti decenni, si avvicina a un nuovo traguardo, mantenendo il suo legame con la scoperta del mondo e i viaggi.
Ottant’anni e non sentirli, sulla scia della scoperta del mondo. Alla Spezia, Turistar fa rima con viaggi e per questa storica attività fondata nel 1946 da Cesare Parodi, è arrivato il momento di tagliare un importante traguardo: gli 80 anni di attività. Il titolare Gianni Ghiglione racconta questa lunga cavalcata. Come è nata Turistar? "Quando mio nonno ha iniziato, il turismo non esisteva, o meglio, stava muovendo ancora i primi passi; l’agenzia era una piccola attività familiare ed ora, eccoci qui. Sono nato e cresciuto a Genova, poi mi sono incuriosito e a 20 anni sono entrato in ufficio e mai più uscito! Sono felice di fare questo lavoro: lo porto avanti da una vita intera". 🔗 Leggi su Lanazione.it
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