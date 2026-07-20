Donald Trump ha scritto su Truth che i repubblicani dovrebbero includere anche l’Iran nel disegno di legge sulle sanzioni alla Russia. Ha ricordato che il senatore scomparso aveva proposto questa modifica, che avrebbe imposto restrizioni a chi acquista petrolio ed energia dalla Russia. Trump ha invitato i repubblicani a estendere le sanzioni, sottolineando che questa era l’intenzione del senatore prima della sua scomparsa.

“I repubblicani dovrebbero aggiungere l’Iran al disegno di legge sulle sanzioni alla Russia. È quello che voleva fare Lindsey, e stava per succedere”. Lo scrive Donald Trump su Truth riferendosi alla legge promossa dal senatore scomparsa di recente che prevede sanzioni a chi acquista petrolio ed energia da Mosca. Gli Usa hanno iniziato una nuova onda di attacchi. Le forze statunitensi hanno bombardato in Iran una centrale nucleare in costruzione. A riferirlo è stata l’Organizzazione iraniana per l’Energia Atomica, in un comunicato riportato televisione dalla Irib. “Il regime terroristico e criminale degli Stati Uniti, la cui natura è caratterizzata dall’arroganza e dalla violazione delle leggi, ha compiuto un’azione aggressiva e brutale in violazione del diritto internazionale”, si legge. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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© Metropolitanmagazine.it - Trump invita i repubblicani a estendere le sanzioni, fatte a Mosca, anche all’Iran

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