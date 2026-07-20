Il film di Christopher Nolan, che racconta le avventure di Ulisse, ha suscitato discussioni per alcune sue scelte narrative che sembrano avvicinarlo a posizioni di destra. La pellicola ripercorre le vicende dell’eroe omerico, ma alcune interpretazioni hanno evidenziato elementi che potrebbero essere letti come vicini a certi atteggiamenti politici. La discussione si concentra su come il personaggio venga rappresentato nel contesto della narrazione.

Adesso non ci metteremo a ridicolizzare Ulisse arruolandolo a destra. Ci si potrebbe limitare a dire che il film di Christopher Nolan che ripropone le vicende dell’eroe omerico, ha generato un paradosso di grande interesse. Inizialmente avversato da destra per la scelta di un’Elena nera e per avere arruolato l’attore trans Elliot Page nei panni di Sinone, il film si sta rivelando una fantastica leva per riproporre da un lato la forza del mito e dall’altro i valori del vituperato Occidente: la Patria, la famiglia, la téchne incarnata dall’ingegno di Ulisse. Tutto ciò in pratica che il wokismo avversa e che indica come colpa primordiale dell’“uomo bianco”. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Toh, l'Ulisse di Nolan è quasi uno di destra

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Odissea di Nolan: Analisi Storica (Ultimo Trailer)

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