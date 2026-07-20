Luke Wilson sta condividendo un aggiornamento sul sequel di The Family Stone che Tom Bezucha sta scrivendo. Bezucha, che ha scritto e diretto il film sulle vacanze del 2005, ha rivelato che sta scrivendo un sequel dopo la morte di Diane Keaton. Vediamo di cosa si tratta e in quale mondo ci immergeremo con il nuovo capitolo. Le nuove pagine di Tom Bezucha. “Tom Bezucha è un grande scrittore e un grande regista, e ho letto la sceneggiatura, ed è davvero divertente, ed è così bello che tutti vogliano lavorare di nuovo insieme”, ha detto Luke Wilson in un’intervista con Entertainment Tonight. “E penso che tu sappia, dopo la morte di Diane Keaton, sarà ancora più significativo, perché è stata così bello essere con lei nel primo”. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - ‘The Family Stone’ avrà un sequel. Il film di Natale torna a brillare, in onore di Diane Keaton

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Ai DramaAfter Rebirth, I Saved My Family First… Then Became the World's Richest Man.

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