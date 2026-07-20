‘The Family Stone’ avrà un sequel Il film di Natale torna a brillare in onore di Diane Keaton

Da metropolitanmagazine.it 20 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Luke Wilson  sta condividendo un aggiornamento sul sequel  di The Family Stone  che Tom Bezucha sta scrivendo. Bezucha, che ha scritto e diretto il film sulle vacanze del 2005, ha rivelato che sta scrivendo un sequel dopo la morte di Diane Keaton. Vediamo di cosa si tratta e in quale mondo ci immergeremo con il nuovo capitolo. Le nuove pagine di Tom Bezucha. “Tom Bezucha è un grande scrittore e un grande regista, e ho letto la sceneggiatura, ed è davvero divertente, ed è così bello che tutti vogliano lavorare di nuovo insieme”, ha detto Luke Wilson in un’intervista con  Entertainment Tonight. “E penso che tu sappia, dopo la morte di Diane Keaton, sarà ancora più significativo, perché è stata così bello essere con lei nel primo”. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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