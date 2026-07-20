Terribile incidente in Italia morti e feriti | tutto bloccato!

Un incidente stradale si è verificato nel primo pomeriggio lungo la via Appia a Roma, provocando una vittima e due feriti. L’incidente è avvenuto intorno alle 13, causando blocchi e disagi sul traffico. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine. Le condizioni dei feriti non sono state rese note. La strada è stata temporaneamente chiusa per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi.

Un grave incidente stradale ha provocato la morte di una persona e il ferimento di altre due nel primo pomeriggio di oggi lungo la via Appia, a Roma. Lo scontro, avvenuto intorno alle 13.45 all’altezza del chilometro 34,500, ha coinvolto due automobili. L’impatto è stato particolarmente violento e ha reso necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco, che hanno estratto dagli abitacoli le persone rimaste incastrate. Per una delle vittime non c’è stato nulla da fare: è morta sul colpo. Gli altri due occupanti sono stati soccorsi in condizioni gravi e trasferiti in ospedale in codice rosso, uno dei quali con l’elisoccorso. La notizia è stata riportata da Adnkronos, che riferisce come l’intervento dei soccorritori sia stato immediato per mettere in sicurezza l’area e prestare assistenza ai feriti. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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TERRIBILE INCIDENTE SULL'AUTOSTRADA A11: CI SONO MORTI E FERITI. COINVOLTI DUE FURGONI

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