Terremoto in Perù Fujimori | massima priorità mettere in salvo la popolazione

Una scossa di magnitudo 5,5 ha colpito la regione centrale del Perù, causando danni e panico tra la popolazione. Le autorità hanno dichiarato che la priorità è mettere in salvo le persone coinvolte. Non sono ancora stati comunicati dettagli su vittime o danni specifici. Le squadre di soccorso sono state attivate per intervenire nelle zone colpite. La scossa si è verificata lungo la cintura di fuoco andina, una delle aree più sismiche della regione.

Cecilia Seppia – Città del Vaticano La terra torna a tremare con violenza lungo la cintura di fuoco andina con una forte scossa di magnitudo 5.5 che ha colpito la regione centrale del Perù. L'evento sismico, registrato dagli strumenti del Servizio Geologico degli Stati Uniti (USGS) a una profondità superficiale di appena 10 chilometri, ha sorpreso la popolazione nel cuore della notte, seminando il panico nel dipartimento di Junín e nelle province montane. L'epicentro è stato localizzato nei pressi della cittadina di Sicaya, a circa 300 chilometri a est della capitale Lima. Ma ha tremato con violenza anche la vicina città di Huancayo. Secondo gli esperti si tratta del movimento tellurico più significativo registrato in questa porzione degli altopiani centrali negli ultimi cinquant'anni. 🔗 Leggi su Vaticannews.va

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