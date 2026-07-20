Terre del Vescovado Teatro Festival | i nuovi appuntamenti estivi

Notizia in breve

Il Terre del Vescovado Teatro Festival ha annunciato i prossimi spettacoli estivi, con rappresentazioni in programma nelle località della zona. La direzione artistica è affidata a Albanoarte Teatro. Gli eventi si svolgeranno durante le serate delle prossime settimane, coinvolgendo diverse compagnie teatrali. La programmazione include performance di teatro e spettacoli di intrattenimento, con ingressi previsti in vari luoghi all’aperto e al chiuso.