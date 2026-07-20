Terre del Vescovado Teatro Festival | i nuovi appuntamenti estivi
Il Terre del Vescovado Teatro Festival ha annunciato i prossimi spettacoli estivi, con rappresentazioni in programma nelle località della zona. La direzione artistica è affidata a Albanoarte Teatro. Gli eventi si svolgeranno durante le serate delle prossime settimane, coinvolgendo diverse compagnie teatrali. La programmazione include performance di teatro e spettacoli di intrattenimento, con ingressi previsti in vari luoghi all’aperto e al chiuso.
Il Terre del Vescovado Teatro Festival entra nel vivo del suo calendario estivo con la direzione artistica di Albanoarte Teatro. Tra la fine di luglio e l’inizio di agosto, la rassegna propone un nuovo trittico di spettacoli imperdibili nei comuni di Scanzorosciate, Gorlago e Pedrengo, fondendo drammaturgia contemporanea e degustazioni tipiche del territorio. Si parte domenica 26 luglio alle ore 21.15 a Scanzorosciate, presso l’ Azienda Agricola “Martinì” (in caso di maltempo al Teatro di Rosciate), con “LO SCIOPERO DELLE BAMBINE – L’EROICOMICA IMPRESA DEL 1902”. Lo spettacolo rievoca la storica protesta di cinque giorni delle giovanissime apprendiste-sarte milanesi (le “piscinine”) che nel 1902 bloccarono l’industria della moda contro lo sfruttamento lavorativo. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
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