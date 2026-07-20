Tra le partecipanti di Temptation Island 2026, Iris si distingue come una delle fidanzate più notate. La sua presenza nel programma deriva da una relazione segnata da dubbi e mancanza di fiducia, che l’hanno portata a partecipare. La giovane ha un’età non specificata, lavora e ha studiato, ma queste informazioni non sono state rese note. Sul suo profilo Instagram, condivide aspetti della sua vita, anche se i dettagli più approfonditi non sono stati divulgati.

Tra le fidanzate più osservate di Temptation Island 2026 c’è Iris. La sua esperienza nel programma nasce da una relazione messa a dura prova da dubbi e mancanza di fiducia, elementi che hanno spinto la giovane a mettersi in gioco davanti alle telecamere. Il suo percorso, fin dalle prime puntate, si è distinto per intensità e coinvolgimento emotivo, attirando l’attenzione del pubblico. Chi è Iris De Lorenzis: dove vive e cognome. Iris De Lorenzis è nata nel 2003, vive a Taranto ed è una delle protagoniste di Temptation Island 2026. La giovane pugliese studia e lavora per diventare infermiera, professione che lei stessa indica anche sui social. Accanto al percorso sanitario coltiva anche una passione per la moda, partecipando a sfilate e servizi fotografici. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

Segui gli aggiornamenti su Temptation Island.

© Anticipazionitv.it - Temptation Island 2026, chi è Iris: cognome, età, lavoro, studi e Instagram

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Temptation Island 2026 - Gabriele e Sara

Notizie e thread social correlati

Temptation Island 2026, chi è Sabrina: età, lavoro, cognome e InstagramSabrina, concorrente di Temptation Island 2026, ha attirato l’attenzione per le sue dichiarazioni sulla relazione.

Temptation Island 2026, chi sono Andrea e Iris: età, lavoro, Instagram, presentazioneAndrea, 29 anni, lavora come imprenditore, mentre Iris, 26 anni, è impiegata in un negozio di moda.

Temi più discussi: Temptation Island 2026: Gabriele è un figlio d'arte! Ecco chi è il suo papà famoso; Temptation Island 2026: fuori due! Chi è scoppiato e chi si è rivelato, finalmente, nella quarta puntata; Temptation Island 2026, cos'è successo il 13 luglio: Alessandra e Rosario si lasciano; Le pagelle di Temptation Island 2026: promossi e bocciati della quarta puntata.

Temptation Island 2026: svelati i 13 tentatori. Tra influencer, ex tronisti e qualche sorpresa — chi resisterà? x.com

Si può ammettere che temptation island fa schifo? reddit

Flavia Punzo, chi è la tentatrice di Cristian a Temptation Island 2026 | Età, lavoro e InstagramNon tutti coloro che partecipano a Temptation Island 2026 possono contare su un portfolio social da far invidia a un influencer, ed ecco quindi che ci sono persone che tengono alla loro privacy, chi i ... ilsussidiario.net

Chi è Diamante Crispino di Temptation Island 2026: età lavoro e la scelta finale | Matrimonio o rottura?Chi è Diamane Crispino di Temptation Island 2026 chiamato ad una decisione sulla storia con la fidanzata Bernadette: tutto ciò che c'è da sapere. ilsussidiario.net