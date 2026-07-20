Temptation Island 2026 chi è Iris | cognome età lavoro studi e Instagram

Da anticipazionitv.it 20 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Tra le partecipanti di Temptation Island 2026, Iris si distingue come una delle fidanzate più notate. La sua presenza nel programma deriva da una relazione segnata da dubbi e mancanza di fiducia, che l’hanno portata a partecipare. La giovane ha un’età non specificata, lavora e ha studiato, ma queste informazioni non sono state rese note. Sul suo profilo Instagram, condivide aspetti della sua vita, anche se i dettagli più approfonditi non sono stati divulgati.

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Tra le fidanzate più osservate di Temptation Island 2026 c’è Iris. La sua esperienza nel programma nasce da una relazione messa a dura prova da dubbi e mancanza di fiducia, elementi che hanno spinto la giovane a mettersi in gioco davanti alle telecamere. Il suo percorso, fin dalle prime puntate, si è distinto per intensità e coinvolgimento emotivo, attirando l’attenzione del pubblico. Chi è Iris De Lorenzis: dove vive e cognome. Iris De Lorenzis è nata nel 2003, vive a Taranto ed è una delle protagoniste di Temptation Island 2026. La giovane pugliese studia e lavora per diventare infermiera, professione che lei stessa indica anche sui social. Accanto al percorso sanitario coltiva anche una passione per la moda, partecipando a sfilate e servizi fotografici. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

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