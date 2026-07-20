Temptation Island 2026 chi è Iris | cognome età lavoro studi e Instagram

Da anticipazionitv.it 20 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Iris, una delle fidanzate di Temptation Island 2026, ha 24 anni ed è laureata in economia. Lavora come assistente amministrativa. La sua presenza nel programma deriva da una relazione in crisi, segnata da dubbi e mancanza di fiducia. La ragazza ha deciso di partecipare per cercare di capire il suo rapporto e confrontarsi con le tentazioni. Sul suo profilo Instagram condivide momenti della sua vita quotidiana e aggiornamenti sul reality.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Tra le fidanzate più osservate di Temptation Island 2026 c’è Iris. La sua esperienza nel programma nasce da una relazione messa a dura prova da dubbi e mancanza di fiducia, elementi che hanno spinto la giovane a mettersi in gioco davanti alle telecamere. Il suo percorso, fin dalle prime puntate, si è distinto per intensità e coinvolgimento emotivo, attirando l’attenzione del pubblico. Chi è Iris De Lorenzis: dove vive e cognome. Iris De Lorenzis è nata nel 2003, vive a Taranto ed è una delle protagoniste di Temptation Island 2026. La giovane pugliese studia e lavora per diventare infermiera, professione che lei stessa indica anche sui social. Accanto al percorso sanitario coltiva anche una passione per la moda, partecipando a sfilate e servizi fotografici. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

Segui gli aggiornamenti su Temptation Island.

temptation island 2026 chi 232 iris cognome et224 lavoro studi e instagram
© Anticipazionitv.it - Temptation Island 2026, chi è Iris: cognome, età, lavoro, studi e Instagram
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Temptation Island 2026 - Gabriele e Sara

Video Temptation Island 2026 - Gabriele e Sara

Notizie e thread social correlati

Temptation Island 2026, chi è Sabrina: età, lavoro, cognome e InstagramSabrina, concorrente di Temptation Island 2026, ha attirato l’attenzione per le sue dichiarazioni sulla relazione.

Temi più discussi: Le pagelle di Temptation Island 2026 del 20 luglio; Temptation Island 2026: riassunto quinta puntata del 20 luglio; Temptation Island 2026, cos'è successo il 20 luglio: Sabrina rifiuta il falò; La decisione di Andrea - Temptation Island Clip | Witty TV.

temptation island temptation island 2026 chiTemptation Island 2026: coppie scoppiate e baci a sorpresa, ecco le nuove anticipazioni in anteprimaLa quinta puntata di Temptation Island 2026 ha lasciato i fan del docu-reality con il fiato sospeso e una valanga di interrogativi ancora aperti. I nodi stanno ormai venendo al pettine e i destini di ... cosmopolitan.com

temptation island temptation island 2026 chiTemptation Island 2026, stasera su Canale 5: le anticipazioni sulla quinta puntata: crisi e falò di confronto per le coppieTemptation Island 2026, il reality show dei sentimenti condotto da Filippo Bisciglia, torna con la quinta puntata su Canale 5. superguidatv.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web