Temptation Island 2026 chi è Iris | cognome età lavoro studi e Instagram

Iris, una delle fidanzate di Temptation Island 2026, ha 24 anni ed è laureata in economia. Lavora come assistente amministrativa. La sua presenza nel programma deriva da una relazione in crisi, segnata da dubbi e mancanza di fiducia. La ragazza ha deciso di partecipare per cercare di capire il suo rapporto e confrontarsi con le tentazioni. Sul suo profilo Instagram condivide momenti della sua vita quotidiana e aggiornamenti sul reality.

Tra le fidanzate più osservate di Temptation Island 2026 c’è Iris. La sua esperienza nel programma nasce da una relazione messa a dura prova da dubbi e mancanza di fiducia, elementi che hanno spinto la giovane a mettersi in gioco davanti alle telecamere. Il suo percorso, fin dalle prime puntate, si è distinto per intensità e coinvolgimento emotivo, attirando l’attenzione del pubblico. Chi è Iris De Lorenzis: dove vive e cognome. Iris De Lorenzis è nata nel 2003, vive a Taranto ed è una delle protagoniste di Temptation Island 2026. La giovane pugliese studia e lavora per diventare infermiera, professione che lei stessa indica anche sui social. Accanto al percorso sanitario coltiva anche una passione per la moda, partecipando a sfilate e servizi fotografici. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

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