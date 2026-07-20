Tumori benigni delle surrene, noti come adrenocorticali, producono eccessivi livelli di cortisolo. Questa sovrapproduzione può portare a problemi di salute, tra cui aumento della pressione arteriosa e alterazioni metaboliche. Il cortisolo, chiamato anche “ormone dello stress”, regola il metabolismo e la risposta immunitaria, ma in quantità elevate può aumentare il rischio di complicanze cardiovascolari e metaboliche.

Il cortisolo. L’abbiamo spesso definito “ormone dello stress”. Ma più in generale, è fondamentale per la regolazione del metabolismo, della pressione arteriosa e della risposta immunitaria e, quando viene prodotto in eccesso, può favorire l’insorgenza di complicanze cardiovascolari e metaboliche. Sul fronte della ricerca, ora uno studio italiano fa luce su come la secrezione di cortisolo nei pazienti con tumori benigni del surrene non sia stabile come si è ritenuto finora e può modificarsi nel tempo, influenzando il rischio di peggioramento dell’ipertensione arteriosa e un più elevato carico complessivo di fattori di rischio... 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Surrene, così i tumori benigni producono cortisolo e mettono a rischio il cuore

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Cortisolo fuori controllo: il rischio per il sonno e la longevitàUn livello elevato di cortisolo serale può compromettere la memoria e influire sulla qualità del sonno.

«Caldo estremo, a rischio la salute emotiva perché aumenta la produzione di cortisolo»Le ondate di calore estremo possono influire sulla salute emotiva, poiché aumentano la produzione di cortisolo, l'ormone dello stress.

Argomenti più discussi: Cortisolo instabile e rischio cardiovascolare: cambia la gestione dei tumori benigni del surrene; Ricerca UniTO, tumori benigni del surrene e rischio cardiovascolare.

Tumori benigni del surrene, lo studio di UniTo: l’eccesso di cortisolo aumenta il rischio cardiovascolareLa ricerca, pubblicata su The Lancet Diabetes & Endocrinology, ha seguito 2.525 pazienti in 14 Paesi: in oltre uno su cinque la secrezione ormonale cambia nel tempo, soprattutto nei primi tre anni dal ... giornalelavoce.it

Tumori, così possono essere evitati: dalle abitudini pericolose allo stile di vita dannoso, le causeDopo le malattie cardiovascolari, i tumori continuano a essere la seconda causa di morte al mondo. Ma quattro casi su dieci potrebbero essere evitati. A rivelarlo l'ultimo studio realizzato ... ilmessaggero.it