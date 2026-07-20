Supplenze domanda 150 preferenze fino al 29 luglio ore 14 su Istanze online Guida alla compilazione risposte ai quesiti esempi

Notizia in breve

Dal 16 luglio è possibile inviare la domanda per le 150 preferenze, riservata a chi è inserito nelle graduatorie ad esaurimento e nelle GPS 202628. La richiesta riguarda l'assegnazione di supplenze fino al 31 agosto o al 30 giugno 2027. La presentazione deve avvenire tramite la piattaforma online entro le ore 14 del 29 luglio. Sono disponibili una guida alla compilazione, risposte ai quesiti e esempi per facilitare la procedura.