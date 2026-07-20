Supplenze domanda 150 preferenze fino al 29 luglio ore 14 su Istanze online Guida alla compilazione risposte ai quesiti esempi
Dal 16 luglio è possibile inviare la domanda per le 150 preferenze, riservata a chi è inserito nelle graduatorie ad esaurimento e nelle GPS 202628. La richiesta riguarda l'assegnazione di supplenze fino al 31 agosto o al 30 giugno 2027. La presentazione deve avvenire tramite la piattaforma online entro le ore 14 del 29 luglio. Sono disponibili una guida alla compilazione, risposte ai quesiti e esempi per facilitare la procedura.
Al via dal 16 luglio la domanda per le max 150 preferenze: rivolta agli aspiranti inseriti in GaE e GPS 202628 per richiedere l'attribuzione di supplenze al 31 agosto o 30 giugno 2027. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Domanda 150 preferenze 2026 dal 16 al 29 luglio per supplenze, ruolo GPSsostegno e conferma sostegno
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Il posto orario è una delle principali novità della domanda per le 150 preferenze delle supplenze GPS. Il tema è stato approfondito nel Question Time di Orizzonte Scuola condotto da Andrea Carlino, con l'intervento di Attilio Varengo, segretario nazion… x.com
Orizzonte Scuola. . Al via la domanda per le 150 preferenze: la procedura, come è noto, rivolta agli aspiranti inseriti in GaE e GPS 2026/28 per richiedere l’attribuzione di supplenze al 31 agosto o 30 giugno 2027. Ci sarà tempo fino al 29 luglio per inoltrare la facebook
Supplenze e 150 preferenze: differenza tra posto orario e spezzone di posto orario. Fate attenzione alla scelta. Il Punto di Attilio VarengoIl posto orario è una delle principali novità della domanda per le 150 preferenze delle supplenze GPS. Il tema è stato approfondito nel Question Time di Orizzonte Scuola condotto da Andrea Carlino, ... orizzontescuola.it
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