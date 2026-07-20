Superenalotto ancora un 5 centrato a Seravezza | è il secondo in un mese Il jackpot fa paura | quasi 200 milioni

Da lanazione.it 20 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nel concorso di sabato 18 luglio, a Seravezza è stato centrato un 5, portando la vincita a 40 mila euro. È il secondo premio di questo livello in meno di un mese nella stessa località. Il jackpot del SuperEnalotto ha raggiunto quasi 200 milioni di euro.

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Seravezza (Lucca), 20 luglio 2026 – Il SuperEnalotto premia la Toscana. Come riporta Agipronews, nel concorso di sabato 18 luglio a Seravezza  è stata realizzata una vincita da 40.819,11 euro grazie ad un “5” centrato al Tabacchi in via Federigi. L’ultimo “6” da 35,4 milioni di euro è stato centrato il 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda (Brescia). Il jackpot per la prossima estrazione, in programma martedì 21 luglio, sale alla astronomica cifra di 197 milioni di euro. Certo, un 5 da quasi 41mila euro (al lordo delle tasse) è una bella consolazione, ma è inevitabile pensare che mancava un solo numero per una vincita decisamente sproporzionata: il jackpot che si avvicina ormai a grandi passi verso i 200 milioni di euro. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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