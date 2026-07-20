sport salute e abitudini quotidiane via al sondaggio tra i cittadini

È partito un sondaggio tra i cittadini di Rho per raccogliere dati su sport, salute e abitudini quotidiane. L’indagine, presentata durante le Settimane dello Sport 2026, segue quelle svolte a Milano e Rozzano. Ora è accessibile online e mira a conoscere le pratiche sportive e le modalità di prevenzione adottate dalla popolazione locale. I risultati verranno utilizzati per pianificare iniziative di promozione della salute e dell’attività fisica nel territorio.

Al via l’indagine su stili di vita e prevenzione a Rho. Presentato in occasione delle Settimane dello Sport 2026, dopo Milano e Rozzano, ora è online anche per i rhodensi il questionario " Sport e Salute per il sociale ", promosso da Up Corporation in collaborazione con Up salute, sugli stili di vita e sulla loro conoscenza delle opportunità di prevenzione offerte dal Servizio sanitario nazionale e regionale. Fino al 31 agosto i cittadini di ogni età possono rispondere alle domande che si trovano sul sito onehealthday.it. "Ci siamo chiesti come arrivare alla cittadinanza e pensare una educazione di prossimità, per raggiungere le famiglie e... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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