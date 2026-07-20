Spezzoni fino a 6 ore comunicazione all’Ufficio territoriale entro il 20 luglio

Da orizzontescuola.it 20 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Entro il 20 luglio, i dirigenti scolastici devono inviare all’Ufficio territoriale competente le informazioni sulle disponibilità raccolte per gli spezzoni di insegnamento fino a 6 ore. La comunicazione riguarda le ore di lezione che i docenti sono disposti a coprire. La procedura si applica alle scuole che devono pianificare l’organizzazione delle attività didattiche. La scadenza è fissata per il prossimo lunedì.

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Entro lunedì 20 luglio il dirigente scolastico deve comunicare all’Ufficio territorialmente competente le disponibilità raccolte per gli spezzoni fino a 6 ore. La procedura riguarda i docenti titolari disponibili a svolgere ore aggiuntive nella scuola secondaria. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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