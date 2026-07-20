Spagna Mondiale da record | tolto un primato all' Italia

La Spagna ha vinto la finale del Mondiale contro l'Argentina, conquistando il suo secondo titolo mondiale. La partita si è conclusa con una vittoria netta, consolidando il risultato sul campo. La squadra spagnola ha superato gli avversari durante tutto l'incontro, senza subire veri rischi. Con questa vittoria, la Spagna ha stabilito un nuovo record, superando un primato precedentemente detenuto dall'Italia.

Un Mondiale stra meritato. La Spagna trionfa sull'Argentina e per la seconda volta nella sua storia è campione del mondo. Un successo conquistato sul campo e mai davvero messo in discussione. La Roja infatti, anche con le sue stelle a mezzo servizio (Yamal al 50% e Nico Williams out quasi per tutto il torneo) ha saputo dominare in lungo e in largo. Una superiorità che si ritrova anche nei numeri: la Spagna non è state in svantaggio nemmeno per un minuto in questo Mondiale. Si tratta della quarta squadra a riuscire in quest'impresa dopo l'Italia nel 1938 e nell'1982 e la Germania nel 1990. Inoltre con il successo in finale sull'Argentina, la Roja è salita a 38 gare di fila senza perdere: è la striscia di imbattibilità più lunga nel calcio internazionale. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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