Dopo la vittoria mondiale, il ct della Spagna ha commentato le dichiarazioni di alcuni giocatori che intendono tatuare il suo volto. Ha risposto che, essendo uomini di parola, procederanno con il tatuaggio. Ha aggiunto ironicamente che non è così brutto da non poter essere tatuato. La discussione è sorta dopo che alcuni calciatori avevano annunciato l’intenzione di immortalare il suo ritratto sulla pelle.

Dopo la conquista del Mondiale ai danni dell’Argentina, il ct della Spagna Luis de la Fuente risponde così alla giornalista che gli ricorda che Cucurella e altri giocatori hanno dichiarato di volersi tatuare il suo ritratto in caso di vittoria: “Sono uomini di parola e lo faranno. Ma non sono così brutto da doverlo fare in un posto nascosto”. E Cucurella non si tira indietro. 🔗 Leggi su Video.gazzetta.it

© Video.gazzetta.it - Spagna, De la Fuente: "I giocatori si tatueranno la mia faccia? Non sono così brutto"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

De la Fuente: «La forza della Spagna è il gruppo, ho giocatori che da 10 anni sono con me. Yamal sarà pronto per la prima sfida»De La Fuente ha dichiarato che la forza della nazionale spagnola risiede nel gruppo, con giocatori che sono con lui da oltre dieci anni.

Spagna, de la Fuente: "Dobbiamo insistere a giocare così, Capo Verde è molto organizzata"Il commissario tecnico della Spagna ha commentato l’1-1 contro Capo Verde, definendo la squadra avversaria molto organizzata.

Temi più discussi: La fiducia di De La Fuente dopo la semifinale; Dall'anno e mezzo da disoccupato alla finale Mondiale: la straordinaria scalata di De la Fuente; Il ct della Spagna Luis De La Fuente: siamo stati superiori, abbiamo giocato come squadra; De la Fuente orgoglioso: La Francia si è inchinata alla migliore squadra del mondo.

MONDIALI 2026 - Spagna, la gioia di de la Fuente dopo la finale: Grande orgoglio per aver accompagnato questa generazione, sono un esempio di gruppo ift.tt/PtRkUqz x.com

[LIVE News] Coppa del Mondo FIFA. DIRETTA Mondiali 2026, in campo la finale Spagna-Argentina: fuori Lautaro, Gonzalez titolare. Le Furie Rosse vantano nel loro palmares un solo trionfo, nel 2010, l’Albiceleste tre, nel 1978, 1986 e 2022. Il ct Scaloni riman reddit

Mondiali: Spagna, De la Fuente ricorda ai giocatori la loro promessa(ANSA) - ROMA, 20 LUG - I giocatori spagnoli avevano promesso di farsi tatuare il volto di Luis de la Fuente se avessero vinto i Mondiali, e l'allenatore glielo ha ricordato scherzosamente dopo la vit ... corrieredellosport.it

Perché la Spagna di De La Fuente ha vinto i Mondiali: Torres uomo della Provvidenza e quel trionfo partito da lontanoDai 18 mesi da disoccupato alla chiamata della Federazione iberica: prima i successi con le giovanili, svezzando i talenti del futuro, poi le affermazioni con una Nazionale maggiore da record ... quotidiano.net