Sondaggi politici crollo clamoroso per un partito | mai visto un numero così basso

Gli ultimi sondaggi politici mostrano un crollo senza precedenti per un partito, che raggiunge il livello più basso mai registrato. Nonostante il partito rimanga al primo posto, la sua percentuale di consensi è scesa drasticamente rispetto alle elezioni del 2022. La flessione rappresenta un calo significativo rispetto ai dati precedenti e potrebbe influenzare gli equilibri tra maggioranza e opposizione. La situazione è destinata a suscitare discussioni tra gli osservatori politici.

Gli ultimi sondaggi politici ridisegnano gli equilibri tra maggioranza e opposizione e consegnano un dato destinato a far discutere. Se da una parte il primo partito del Paese mantiene ancora la leadership, dall’altra registra una flessione che non si vedeva da prima delle elezioni politiche del 2022. Parallelamente continua la crescita di una forza politica che, mese dopo mese, sta conquistando sempre più consensi, modificando gli assetti del centrodestra. Anche il confronto tra le coalizioni mostra uno scenario in evoluzione, con margini sempre più ridotti. Fratelli d’Italia resta primo ma scende sotto il 25%. Secondo l’ultima rilevazione realizzata da Emg Different, Fratelli d’Italia continua a essere il primo partito italiano, ma il consenso cala fino al 24,6%. 🔗 Leggi su Tvzap.it

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SONDAGGI POLITICI OGGI: CROLLO IMPROVVISO, UN PARTITO AFFONDA

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