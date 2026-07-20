Due coppie partecipanti a Temptation Island 2026 sono in crisi, con tensioni tra i membri. Francesca e Danilo, così come Iris e Andrea, si trovano coinvolti in situazioni difficili. Nel frattempo, Soraya ha ancora un contrasto con Cristian. La puntata si concentra sull’evoluzione dei sentimenti e sulle dinamiche tra i partecipanti, mentre il conduttore Filippo Bisciglia guida il percorso tra confronti e decisioni.

A Temptation Island 2026 arriva il momento della verità per altre due coppie in viaggio. Il viaggio, va da sé, è quello nei sentimenti. E il timoniere, Filippo Bisciglia, anche stasera avrà il suo bel da fare. Oggi, lunedì 20 luglio, va in onda la quinta puntata: stessa ora, 21:30, stessa rete, Canale 5. Tanti nodi verranno al pettine, dopo settimane di filmati e dunque di lacrime, crisi, gelosie. Tra nuovi colpi di scena e rinnovate scenate, qualcuno arriverà al punto di non ritorno. Temptation Island 2026: chi sono le coppie che partecipano al reality X Leggi anche › Le pagelle di “Temptation Island 2026”: promossi e bocciati della quarta puntata Temptation Island 2026, anticipazioni quinta puntata 20 luglio, coppie, Sabrina e Giovanni. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Sia Francesca e Danilo che Iris e Andrea sono nella bufera. E Soraya irrita ancora Cristian

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