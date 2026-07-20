Durante la cerimonia, Rossella Erra ha annunciato di essersi sposata. La notizia è stata comunicata direttamente dall’interessata, che ha partecipato all’evento senza specificare dettagli aggiuntivi. La cerimonia ha visto alcune assenze significative, che non sono state spiegate pubblicamente. Le indiscrezioni su una possibile data erano circolate nelle settimane precedenti, con alcune fonti che avevano indicato il fine luglio come giorno scelto. Tuttavia, l’effettivo momento delle nozze si è svolto in modo diverso da quanto anticipato.

Per mesi si era parlato della data delle nozze, alimentando indiscrezioni e ipotesi che avevano incuriosito i fan. Le riviste di cronaca rosa avevano indicato il 27 luglio come il giorno scelto per il grande passo, ma la realtà si è rivelata ben diversa. Con una piccola sorpresa, il matrimonio è stato celebrato in anticipo, cogliendo di sorpresa anche chi seguiva con attenzione ogni aggiornamento sulla coppia. L’ex protagonista di Ballando con le Stelle ha così pronunciato il fatidico sì accanto alla donna che ama, vivendo una giornata all’insegna dell’emozione e della riservatezza. A documentare alcuni dei momenti più belli della cerimonia ci ha pensato un’amica molto vicina agli sposi, che attraverso i social ha mostrato immagini e retroscena dell’evento, permettendo ai fan di condividere almeno in parte la felicità della coppia. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

© Caffeinamagazine.it - “Si sono sposati”. L’annuncio di Rossella Erra direttamente dalla cerimonia: assenze pesanti

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