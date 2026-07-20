È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale un decreto ministeriale che elenca le violazioni che comportano la perdita degli sgravi contributivi per le aziende. La lista include diverse infrazioni, tra cui il mancato versamento dei contributi e l’omissione di comunicazioni obbligatorie. Le imprese che commettono queste violazioni non potranno accedere ai bonus previsti. La normativa entra in vigore immediatamente.

Pubblicato di recente in Gazzetta Ufficiale il decreto ministeriale con l’elenco delle violazioni che impediscono alle aziende di poter beneficiare degli sgravi contributivi. Il tema è di stretta attualità in considerazione dei recenti bonus INPS introdotti dal Decreto 1° maggio (D.L. numero 622026). Analizziamo la questione in dettaglio. Indice. Sgravi contributivi: cosa prevede il Decreto PNRR. Il Decreto – Legge 2 marzo 2024, numero 19 recante “ Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) ” (convertito con modificazioni dalla Legge 29 aprile 2024, numero 56), ha modificato i requisiti per la legittima fruizione degli sgravi (bonus) contributivi da parte delle aziende, contenuti all’articolo 1, comma 1175, Legge numero 2962006. 🔗 Leggi su Leggioggi.it

© Leggioggi.it - Sgravi contributivi: nuova lista di violazioni che fanno perdere i bonus

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Sgravi contributivi 2026: Inps attiva i bonus per donne e giovaniL'Inps ha avviato i bonus contributivi per il 2026, destinati a donne e giovani svantaggiati.

Assunzioni detenuti 2026: bonus fino a 520 euro e sgravi contributiviNel 2026, sono previste nuove assunzioni di detenuti con incentivi economici e sgravi contributivi.

Argomenti più discussi: Benefici contributivi e sicurezza sul lavoro: ecco la nuova lista nera delle violazioni che fanno perdere le agevolazioni; Sgravi contributivi negati per violazioni in materia di lavoro; Beni strumentali - Nuova Sabatini; Agevolazioni contributive a rischio con DURC negativo - EC News - Area lavoro.

Dl lavoro: Roccella, nuova certificazione e sgravi per imprese 'family friendly'(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 28 apr - 'Sgravi contributivi per le imprese che mettono in campo strumenti per la conciliazione tra lavoro e vita familiare, ottenendo la certificazione UNI/PdrR 192 ... ilsole24ore.com