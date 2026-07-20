Servono pene più severe e meno delinquenti a spasso

Notizia in breve

Un ex presidente veneto ha dichiarato che sono necessarie pene più severe e meno criminali in libertà. Ha sottolineato che la vigilanza è importante, ma il vero deterrente è la detenzione prolungata dei condannati. Ha aggiunto che una persona condannata non dovrebbe essere in carcere, facendo riferimento a un caso specifico. La sua posizione si concentra sulla necessità di interventi più rigorosi per ridurre la recidiva.