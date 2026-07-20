Servono pene più severe e meno delinquenti a spasso
Un ex presidente veneto ha dichiarato che sono necessarie pene più severe e meno criminali in libertà. Ha sottolineato che la vigilanza è importante, ma il vero deterrente è la detenzione prolungata dei condannati. Ha aggiunto che una persona condannata non dovrebbe essere in carcere, facendo riferimento a un caso specifico. La sua posizione si concentra sulla necessità di interventi più rigorosi per ridurre la recidiva.
L’ex presidente veneto: «La vigilanza è fondamentale, ma il miglior deterrente è mettere in galera i criminali e farceli restare. Roggero invece non dovrebbe essere in una cella». Luca Zaia, presidente del Consiglio regionale veneto, mentre parliamo il gioielliere Mario Roggero, dopo la condanna in Cassazione, è entrato in carcere. Che impressione le ha fatto questa storia? «Avverto una cesura netta tra il sentimento dei cittadini e la sentenza della corte. Questo non significa che il giudice ha sbagliato, ma che servono nuove norme. Dobbiamo risolvere il problema alla base. Non sono tra quelli che mettono sempre i magistrati sul banco degli imputati. 🔗 Leggi su Laverita.info
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