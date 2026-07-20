Un'auto ha investito una donna alla guida di un’altra vettura, poi si è data alla fuga. La vettura coinvolta, un’Audi, si è allontanata subito dopo l’incidente. La donna ferita è stata trasportata in ospedale. Dopo alcune ore, il conducente dell’Audi si è costituito e è stato denunciato. La polizia ha avviato le indagini per ricostruire la dinamica.

Prato, 20 luglio 2026 – Un violento scontro in strada, la fuga a tutta velocità e poi la corsa dei soccorsi. È finita all'ospedale la donna alla guida della vettura travolta da un'Audi che, subito dopo l'impatto, si è data alla fuga facendo perdere le proprie tracce. Fortunatamente, le bambine che viaggiavano a bordo con lei sono rimaste illese, pur se sotto choc per l'accaduto. La fuga del pirata della strada, tuttavia, è durata soltanto poche ore. Nella serata di ieri le forze dell'ordine sono riuscite a risalire all'identità del responsabile grazie ai rilievi effettuati sul luogo del sinistro: tramite la targa del veicolo, gli agenti sono giunti direttamente al proprietario dell'Audi, un imprenditore di nazionalità cinese, che è stato subito contattato. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Scontro tra auto, il pirata fugge ma poi si costituisce. Denunciato

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Marina di Pietrasanta. Scontro tra SUV e moto. Morto 17enne. Fuggito il guidatore dell'auto.

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Tragedia a Guidonia, 23enne travolto e ucciso da auto: pirata si costituisce

Marina di Pietrasanta: muore 17enne in scooter nello scontro con un’auto che fugge. Caccia al pirata della stradaUn ragazzo di 17 anni ha perso la vita durante un incidente avvenuto nella notte tra il 19 e il 20 giugno lungo il lungomare tra Marina di...

Temi più discussi: Scontro e auto in fiamme nel Cagliaritano, due morti e diversi feriti; Incidente in Val Venosta: scontro tra auto e due moto, un morto e sei feriti; Incidente sulla Casilina, scontro tra due auto: morto un 28enne; Scontro tra auto e moto sul litorale: il motociclista finisce in ospedale.

Versilia, scontro tra bici e auto: muore Daniele Faggi, il titolare della ditta dove perse la vita Luana D'Orazio #incidente tgcom24.mediaset.it/cronaca/morto-… x.com

Scontro tra auto, il pirata fugge ma poi si costituisce. DenunciatoPrato, 20 luglio 2026 – Un violento scontro in strada, la fuga a tutta velocità e poi la corsa dei soccorsi. È finita all'ospedale la donna alla guida della vettura travolta da un'Audi che, subito dop ... lanazione.it

Scontro tra 2 auto a Comacchio sotto il cavalcavia: morta una donnaFerita e portata all'ospedale di Cona la giovane alla guida dell'altra vettura ... msn.com