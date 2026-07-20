scontro politico sulla sicurezza diventa un caso il corteo di bologna

Due giorni dopo la sentenza definitiva sul caso Roggero e un giorno dopo la morte di Fakir a Bologna, al Parlamento vengono presentate due proposte di legge legate alla sicurezza. La discussione si concentra sulla gestione dei cortei e sulla tutela dell’ordine pubblico. Nessun dettaglio sulle proposte o sui contenuti specifici, ma il dibattito politico si accende su questi temi. La vicenda ha acceso un confronto tra le forze politiche, con richieste di interventi più incisivi.

Due giorni dopo la sentenza definitiva su Mario Roggero, a un giorno soltanto dalla morte di Abderrahim Fakir a Bologna, due proposte di legge si affacciano al Parlamento. Oltre a quella di casa Lega, primo autore Claudio Borghi, che punta ad allargare di molto il campo della legittima difesa, ne arriva una seconda, di FdI. Da presentare questa mattina alla Camera, con titolo auto esplicativo: «Mai più delinquenti risarciti dalle vittime». Ma la competizione sui temi della sicurezza nel centrodestra è accesa da tempo. All’annuncio della proposta di FdI, dalla Lega avevano risposto ben due sottosegretari, Nicola Molteni (Interno) e Andrea Ostellari (Giustizia): «Se c’è davvero la volontà di impedire qualsiasi forma di risarcimento a favore di chi delinque o dei suoi eredi, si voti la proposta della Lega. 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

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Silvia Salis contro Meloni: Sulla sicurezza sbaglia tutto e lo scontro si allarga

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