Il 21 luglio 2026 si svolgerà uno sciopero nazionale nel settore aereo che coinvolgerà il personale di alcune compagnie low-cost e società di handling. Sono previsti disservizi e cancellazioni di voli in diversi aeroporti italiani. Le fasce di garanzia, come di consueto, saranno rispettate, ma molti voli potrebbero subire ritardi o cancellazioni. La protesta interessa principalmente i lavoratori di alcune compagnie e aziende di servizi aeroportuali.

Martedì 21 luglio 2026 sarà una giornata complicata per chi ha in programma un volo. È stato confermato lo sciopero nazionale del trasporto aereo che coinvolgerà il personale navigante di easyJet e diverse società di handling operative in vari aeroporti italiani. Sono possibili ritardi, cancellazioni e variazioni dei collegamenti. Chi si ferma e per quanto tempo. La mobilitazione principale riguarda il personale di volo di easyJet Airlines Limited, proclamata dal sindacato Usb – Unione Sindacale di Base Lavoro Privato. Lo stop avrà durata di 24 ore, dalla mezzanotte alle 23.59 del 21 luglio. Alla protesta si aggiunge anche quella del personale della compagnia aerea Uab Dat Lt. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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© Quifinanza.it - Sciopero aerei del 21 luglio: voli a rischio, aeroporti coinvolti e fasce garantite

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