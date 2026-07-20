Oggi inizia la seconda settimana di ritiro per la squadra di calcio, che si svolge a Ronzone. La squadra ha già concluso la prima amichevole con una vittoria schiacciante e ora si prepara per le prossime sessioni di allenamento. La fase si concentra sul lavoro tattico e fisico, e si conclude con un’altra amichevole prevista alla fine del ritiro.

Archiviata la goleada con cui i neroverdi hanno chiuso la prima amichevole, comincia oggi per il gruppo agli ordini di Alberto Aquilani la seconda e ultima settimana di ritiro in quel di Ronzone. E dopo la prima settimana di ‘rodaggio’, si comincia a ‘caricare’ con una settimana che aggiunge agli allenamenti – sabato e domenica doppia seduta, oggi si replica – anche due uscite che sullo stato di forma dei neroverdi diranno decisamente di più di quella che li ha visti maramaldeggiare (22-1, il risultato finale) contro i dilettanti dell’Alta Anaunia. Non che si faccia sul serio, visto che è sempre calcio di luglio e il cantiere neroverde è in movimento tra campo e mercato, e visto che si parla sempre di amichevoli estive, ma che il livello da questa settimana si alzi nessun dubbio, che gli impegni si infittiscano nemmeno. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Sassuolo, si comincia ad alzare l’asticella

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Serie A Now - Al via la 35esima giornata di A e B

Notizie e thread social correlati

Kimi Antonelli non si esalta: “La Ferrari sta arrivando, dobbiamo continuare ad alzare l’asticella”Nella Sprint Race del Gran Premio di Gran Bretagna 2026, sul circuito di Silverstone, un pilota italiano ha vinto dopo aver mantenuto un ritmo...

Netflix Games vuole alzare l’asticella? Con l’annuncio di Unhinged la risposta sembra essere sìNetflix Games ha annunciato il lancio di Unhinged, un nuovo titolo disponibile sulla piattaforma.

Argomenti più discussi: Sassuolo Calcio: l’AD Squinzi incontra la squadra. Oggi riparte la Primavera; Problemi alla caviglia, Berardi lascia il ritiro; Sassuolo, infortunio per Berardi; Sassuolo, l'auditorium Bertoli cerca una nuova gestione.

#Roma, si comincia a muovere il mercato in uscita dei giovani. Il difensore classe 2008 #Piermattei lascia #Trigoria e vola alla #Sampdoria a titolo definitivo, contratto di 3 anni. Battuta la concorrenza di #Sassuolo, #Venezia, #Monza e #Empoli #ASRoma @m x.com

Sassuolo, si comincia ad alzare l’asticellaInizia la seconda settimana di ritiro: mercoledì prevista l’amichevole con il Padova, domenica il triangolare con Trento e Parma ... ilrestodelcarlino.it