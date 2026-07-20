sara sembrava essersi ripresa ipotesi avvelenamento in due tempi

Notizia in breve

Lo scorso dicembre, due persone, madre e figlia, sono morte a Pietracatella, in provincia di Campobasso, a causa di un avvelenamento. La vittima di nome Antonella e la figlia Sara sono decedute dopo aver ingerito una sostanza contenente ricina. Le autorità stanno indagando sulla modalità e sui tempi di somministrazione della sostanza, ancora sconosciuti, nell’ambito di un’inchiesta per duplice omicidio premeditato contro ignoti. La procura di Larino coordina le indagini.