sappiamo perdere

Lionel Scaloni ha reso omaggio alla squadra dopo la sconfitta in una partita internazionale. Dopo il risultato, sono scoppiate polemiche sui social media, con commenti critici e discussioni accese. Nessuna dichiarazione ufficiale ha escluso ulteriori interventi o analisi sul risultato. La partita si è conclusa con una vittoria per l’avversario, e il tecnico ha ringraziato i giocatori per l’impegno. La reazione sui social ha continuato anche nelle ore successive.

2026-07-20 01:45:00 Non si sprecai e polemiche in questi minuti sui social a proposito di quest’ultima news: Lionel Scaloni ha reso omaggio ai suoi giocatori e ha accettato che la Spagna fosse una degna vincitrice dopo che il tentativo dell’Argentina di difendere il titolo della Coppa del Mondo si è concluso con una sconfitta per 1-0 dopo i tempi supplementari al MetLife Stadium nel New Jersey. Ferran Torres ha segnato l’unico gol della finale al 106?, trasformandosi da distanza ravvicinata dopo che il cross di Nico Williams aveva trovato Mikel Merino sul secondo palo. L’Argentina è sopravvissuta per 90 minuti grazie alla prestazione straordinaria di Emiliano Martinez, che ha effettuato 11 parate per battere il record della finale di Coppa del Mondo e tenere a bada la Spagna. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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