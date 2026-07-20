Sanità 20 posti a concorso Si cercano dirigenti medici per l’Emergenza-Urgenza

Notizia in breve

È stato indetto un concorso pubblico per 20 posti di dirigente medico in Medicina d’Emergenza-Urgenza. I posti sono a tempo indeterminato e destinati alle aziende del servizio sanitario regionale dell’Umbria. La selezione riguarda figure professionali che si occuperanno di emergenze e urgenze mediche. La procedura concorsuale è unificata, coinvolgendo tutte le aziende sanitarie della regione. La candidatura può essere presentata secondo le modalità previste dal bando.