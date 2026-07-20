Sanità 20 posti a concorso Si cercano dirigenti medici per l’Emergenza-Urgenza
È stato indetto un concorso pubblico per 20 posti di dirigente medico in Medicina d’Emergenza-Urgenza. I posti sono a tempo indeterminato e destinati alle aziende del servizio sanitario regionale dell’Umbria. La selezione riguarda figure professionali che si occuperanno di emergenze e urgenze mediche. La procedura concorsuale è unificata, coinvolgendo tutte le aziende sanitarie della regione. La candidatura può essere presentata secondo le modalità previste dal bando.
Parte il concorso unificato per la copertura a tempo indeterminato di 20 posti di Dirigente medico nella disciplina di Medicina d’Emergenza-Urgenza, destinati al fabbisogno complessivo delle aziende del servizio sanitario regionale dell’ Umbria. L’Azienda ospedaliera di Perugia, in qualità di azienda capofila, ha infatti pubblicato l’atto per cercare di reperire figure destinate al Pronto soccorso, figure sempre più difficile da reperire. "L’iniziativa – spiega l’Azienda ospedaliera di Perugia – si inserisce nel percorso di riorganizzazione e potenziamento del sistema di reclutamento del personale sanitario avviato dalla Regione. Gli... 🔗 Leggi su Lanazione.it
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