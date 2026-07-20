Sal Da Vinci continua il suo momento d’oro | diventerà nonno per la quarta volta
Il cantante italiano annuncia che presto diventerà nonno per la quarta volta. La notizia arriva dopo un anno ricco di successi, tra cui una vittoria a Sanremo e la partecipazione all’Eurovision. La sua vita privata si arricchisce di una nuova nascita prevista nel 2026. Non sono stati forniti dettagli su data o modalità dell’arrivo del nuovo nipote.
Il 2026 continua a essere un anno magico per Sal Da Vinci, vero mattatore della scena dopo la vittoria a Sanremo con Per sempre sì e la partecipazione, a 57 anni, all’Eurovision; adesso, dopo le gioie professionali, per il cantante italoamericano arriva una gioia che riguarda la sua vita privata: presto diventerà nonno per la quarta volta. A dare l’annuncio è stata la figlia Annachiara, che aspetta il suo secondo figlio. divneterà News Rosario Dawson è "molto emozionata" perché sta per diventare nonna a 44 anni L’attrice di “Sette anime” ha parlato della gravidanza di sua figlia, adottata nel 2014, a Page Six: “Sarò una nonna glamour”. La notizia è arrivata attraverso un post pubblicato da Annachiara su Instagram. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it
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Sal Da Vinci - Una lettera e un mazzo di rose (Visual Video)
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SAL DA VINCI La mia opinione è semplice: Sal Da Vinci è il cantante italiano del momento. Una voce inconfondibile, un talento autentico e un artista che, con passione ed emozione, continua a conquistare il pubblico in ogni esibizione. Ogni sua canzone racc facebook
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