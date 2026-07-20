Rubano nella mensa dell' ONU a Torino e nascondono il vino tra le piante due denunciati
Due persone sono state denunciate per tentato furto aggravato e ricettazione presso l’International Training Center dell’ONU a Torino. Durante il controllo, la polizia ha trovato il vino nascosto tra le piante e ha accertato che avevano tentato di rubare dalla mensa dell’ente. Gli investigatori hanno sequestrato gli oggetti e avviato le procedure legali. Nessuno è rimasto ferito.
È di due denunce per tentato furto aggravato e ricettazione il bilancio di un intervento della Polizia di Stato avvenuto nei giorni scorsi presso l’International Training Center dell’ONU a Torino. I protagonisti sono un ventottenne italiano e un trentaduenne rumeno, fermati dopo essersi introdotti nella mensa della struttura, grazie alla segnalazione del personale di vigilanza e all’intervento tempestivo degli agenti. L’intrusione e l’intervento degli agenti Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato intorno alle 23.30 durante un normale servizio di controllo del territorio da parte degli agenti del Commissariato di P. 🔗 Leggi su Virgilio.it
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