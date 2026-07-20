Rubano nella mensa dell' ONU a Torino e nascondono il vino tra le piante due denunciati

Notizia in breve

Due persone sono state denunciate per tentato furto aggravato e ricettazione presso l’International Training Center dell’ONU a Torino. Durante il controllo, la polizia ha trovato il vino nascosto tra le piante e ha accertato che avevano tentato di rubare dalla mensa dell’ente. Gli investigatori hanno sequestrato gli oggetti e avviato le procedure legali. Nessuno è rimasto ferito.