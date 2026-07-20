Keir Starmer ha ufficialmente lasciato il suo incarico, annunciando che il suo lavoro è finito. Dopo settimane di comunicazioni, si è congedato da Downing Street, lasciando il ruolo di primo ministro del Regno Unito. La sua decisione di dimettersi è stata comunicata pubblicamente, senza ulteriori dettagli sulle motivazioni. Nessuna informazione è stata fornita riguardo a eventuali successori o cambiamenti imminenti nel governo.

Keir Starmer ai saluti finali. L’ex primo ministro del Regno Unito, che ha annunciato le sue dimissioni già settimane fa, si congeda ufficialmente da Downing Street. “Il mio lavoro è finito”, ha detto nell’ultimo discorso davanti al numero 10 prima di recarsi da Re Carlo III per rimettere il proprio mandato. Il partito laburista “da una sconfitta storica nel 2019, ha ottenuto una schiacciante vittoria alle elezioni generali del 2024”, ha ricordato Starmer. “Da allora, è stato il privilegio della mia vita servire voi e questo grande Paese come primo ministro, e sono fiducioso che il Regno Unito sia ora più forte e più giusto di quanto non lo fosse due anni fa”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Regno Unito, si chiude l’era Starmer: “Il mio lavoro è finito”

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