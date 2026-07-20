Rassegna stampa Juve | prime pagine quotidiani sportivi – 20 luglio

Il giocatore Zaniolo ha deciso di non trasferirsi alla Juventus, chiudendo le trattative in corso. Contestualmente, il club ha finalizzato l'acquisto del portiere Jorgensen, che si unirà alla squadra nelle prossime settimane. La trattativa con il calciatore è stata confermata e il trasferimento è ormai definito. Non sono stati comunicati ulteriori dettagli sui termini economici o sulla durata del contratto.

Svolta nel futuro di Zaniolo: il giocatore accostato alla Juve ha preso una decisione. Di cosa si tratta Jorgensen alla Juve, perché il portiere è ideale per i bianconeri? Questa caratteristica è perfetta per Spalletti Trubin nei radar della Juventus: come andata la stagione del portiere, e quell’incrocio allo Stadium. L’ammissione di Faticanti: «L’Avellino mi voleva già a gennaio, ma ho preferito finire il mio percorso con la Juventus Next Gen» Juventus Women, ufficiali le cessioni a titolo definitivo di Cascarino e Harviken: ecco il comunicato del club bianconero Settore Giovanile Juve, al via la preparazione per la stagione 202627: ecco le date di partenza per le Under bianconere Juve Primavera, Contarini all’addio: è ufficiale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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Le prime pagine dei quotidiani 27 Marzo 2026

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