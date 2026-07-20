Ranking Atp Sinner n1 da 81 settimane | battuto un nuovo record

Jannik Sinner ha raggiunto la settimana numero 81 come numero uno del ranking Atp, dopo aver vinto Wimbledon. Con questo risultato, ha superato l’ex tennista che occupava il record, diventando il decimo giocatore con più settimane in vetta dal 1973. La sua permanenza in cima al ranking si estende quindi oltre i 80 turni consecutivi, stabilendo un nuovo record in questa classifica.

Jannik Sinner inizia la settimana numero 81 da numero 1 del mondo nel ranking Atp, dopo la vittoria di Wimbledon. Ha superato Lleyton Hewitt ed è dunque diventato il decimo giocatore ad aver trascorso più tempo in vetta da quando è stato introdotto il ranking computerizzato, nel 1973. Per quanto riguarda l’Italia, tra i Top 100, sale di una posizione Matteo Arnaldi, fermato ai quarti a Umago (n. 33). Chi guadagna più posti è Sonego, che torna tra i primi 80 del mondo (n. 77, +6) grazie agli ottavi di finale a Gstaad. Da segnalare anche il balzo in avanti di Stefano Travaglia (n. 143, +7) che ha raggiunto i quarti di finale a Bastad. Nuovo best ranking, infine, per Andrea Guerrieri (n. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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© Lapresse.it - Ranking Atp, Sinner n.1 da 81 settimane: battuto un nuovo record

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