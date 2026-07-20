Durante il Summer Trophy a Misano, il Pattinaggio Il Quadrifoglio ha conquistato 15 medaglie, tra cui nove d’oro, cinque d’argento e una di bronzo. La competizione si è svolta dal 12 al 16 giugno.

Grandiosi risultati per il Pattinaggio Il Quadrifoglio al Summer Trophy disputato a Misano dal 12 al 16 giugno: 9 medaglie d’oro, 5 d’argento e una di bronzo il bottino conquistato dalle atlete in gara. Bellissima prestazione quella di Viola Tosi, che con il suo programma su musiche della Vedova Allegra ha vinto l’oro nelle Junior Medium gr. 5; ottimo terzo posto per Marta Camisotti, nella stessa categoria, seguita da Laura Caciorgna, ottava e da Sara Masiero, decima. Medaglia d’oro anche per Sara Vecchio, nelle Junior Medium gr.7, che ha incantato con il suo ‘Adagio’ di Lara Fabien. Splendida medaglia d’argento per Francesca Ferroni nelle Junior Plus gr. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Quindici medaglie del Quadrifoglio a Misano

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Le ragazze del Quadrifoglio volano. Due medaglie d’oro ai nazionaliLe ragazze del Pattinaggio Il Quadrifoglio hanno vinto due medaglie d’oro ai campionati nazionali Uisp nelle prime giornate del torneo.

Pattinaggio. Ancora medaglie per il QuadrifoglioLe atlete del Quadrifoglio hanno conquistato nuove medaglie nel pattinaggio, chiudendo la fase regionale delle competizioni.