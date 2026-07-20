Quindici medaglie del Quadrifoglio a Misano

Da sport.quotidiano.net 20 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante il Summer Trophy a Misano, il Pattinaggio Il Quadrifoglio ha conquistato 15 medaglie, tra cui nove d’oro, cinque d’argento e una di bronzo. La competizione si è svolta dal 12 al 16 giugno.

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Grandiosi risultati per il Pattinaggio Il Quadrifoglio al Summer Trophy disputato a Misano dal 12 al 16 giugno: 9 medaglie d’oro, 5 d’argento e una di bronzo il bottino conquistato dalle atlete in gara. Bellissima prestazione quella di Viola Tosi, che con il suo programma su musiche della Vedova Allegra ha vinto l’oro nelle Junior Medium gr. 5; ottimo terzo posto per Marta Camisotti, nella stessa categoria, seguita da Laura Caciorgna, ottava e da Sara Masiero, decima. Medaglia d’oro anche per Sara Vecchio, nelle Junior Medium gr.7, che ha incantato con il suo ‘Adagio’ di Lara Fabien. Splendida medaglia d’argento per Francesca Ferroni nelle Junior Plus gr. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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