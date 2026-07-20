Natalia Paragoni ha comunicato sui social di stare meglio dopo mesi di cure e diagnosi. Ha scritto di aver affrontato un periodo difficile, ma di sentirsi più forte. La modella ha condiviso un messaggio positivo, ringraziando chi l’ha sostenuta durante questa sfida. L’aggiornamento mostra un miglioramento nello stato di salute, senza fornire dettagli specifici sulla malattia o sui trattamenti in corso.

Dopo mesi difficili segnati dalla diagnosi e dall’inizio delle cure, Natalia Paragoni ha condiviso con i suoi follower un aggiornamento che lascia spazio alla speranza. L’influencer, che aveva scoperto di avere un linfoma di Hodgkin durante l’ottavo mese della sua seconda gravidanza, ha raccontato come sta affrontando il percorso terapeutico, spiegando che i risultati ottenuti finora sono incoraggianti. Un messaggio accolto con grande affetto dai fan, che l’hanno sostenuta fin dall’inizio della sua battaglia. Natalia Paragoni aggiorna i suoi fan: ecco come sta oggi. Attraverso un video pubblicato sui social, Natalia Paragoni ha voluto condividere l’esito degli ultimi controlli, senza nascondere l’entusiasmo ma ricordando che il percorso non è ancora concluso. 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Questa sì che è una splendida notizia, Natalia Paragoni aggiorna i suoi fan sulla sua malattia: ecco come sta

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