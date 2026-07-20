Questa mattina la guerra tra Stati Uniti e Iran si è intensificata

Da metropolitanmagazine.it 20 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Questa mattina, gli Stati Uniti hanno lanciato nuovi attacchi aerei contro obiettivi in Iran. L'operazione segue l'annuncio della morte di un militare americano in un precedente episodio. Non sono stati forniti dettagli sui bersagli colpiti o sulle vittime. La tensione tra i due paesi si è intensificata con questa escalation militare.

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Gli Stati Uniti hanno condotto una nuova serie di attacchi aerei lunedì mattina contro l’Iran, dopo aver annunciato la morte di un altro militare americano. L’Iran ha risposto lanciando un attacco contro il Bahrein, sede della Quinta Flotta della Marina statunitense. Gli ultimi attacchi hanno dimostrato ancora una volta come, passo dopo passo, Stati Uniti e Iran si siano avvicinati a una guerra totale, mentre l’accordo provvisorio del mese scorso, volto a porre fine definitivamente ai combattimenti, è fallito e il traffico marittimo nello Stretto di Hormuz si è praticamente bloccato. Entrambe le parti hanno preso di mira infrastrutture... 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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Perché è ricominciata la guerra tra Stati Uniti e Iran

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