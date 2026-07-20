I dati sugli ascolti televisivi mostrano che, spesso, il risultato finale dipende dalla quantità di pubblico che si sintonizza. Anche se si pensa di aver conquistato una buona fetta di spettatori, bisogna attendere i numeri ufficiali per confermare il successo. Le rilevazioni sono effettuate attraverso sistemi di misurazione che raccolgono le preferenze di milioni di utenti. Solo con i dati concreti si può stabilire quale programma abbia avuto la meglio in termini di ascolti.

C’è un detto che dice: chi la dura, la vince. Aggiungo io che in certi casi non siamo mai sicuri del responso della gente finché non lo tocchiamo con mano. Per questo continuo a sorprendermi nel vedere gli ascolti (e i ratings) di Dynamite e Collision, che si tengono stabili o crescono con una forza che fino a un anno fa non ci saremmo mai aspettati. Perché sì, la AEW ha vissuto delle libecciate enormi nel periodo Punk e post Punk. E sarebbe potuta crollare definitivamente, facendo la fine di tanti altri progetti che hanno tentato la scalata nel mercato dominato dalla WWE. Invece, 7 anni dopo è ancora qui e non è mai stata così in salute. Che ci sia la salute, lo dimostrano due cose. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - Quel dolce profumo degli ascolti televisivi

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