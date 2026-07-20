Tadej Pogacar affronterà la cronometro individuale della sedicesima tappa del Tour de France 2026, che si svolge tra Évian-les-Bains e Thonon-les-Bains. La prova, lunga 26 chilometri, si terrà in data ancora da definire, con orario di partenza da comunicare. La tappa sarà trasmessa in diretta su canali televisivi e piattaforme streaming dedicate al ciclismo. Pogacar cercherà di rafforzare la leadership in classifica generale durante questa prova contro il tempo.

Lo sloveno Tadej Pogacar tenterà di consolidare ulteriormente la maglia di leader nella 16 ma tappa del Tour de France 2026 di ciclismo su strada, una cronometro individuale, la Évian-les-Bains – Thonon-les-Bains, lunga 26.1 km: il corridore prenderà il via alle ore 17.15. La partenza del primo corridore è prevista alle ore 13.00, mentre l’arrivo dello sloveno, che sarà l’ultimo ciclista in gara, è calcolato attorno alle ore 17.30 circa. La 16ma tappa del Tour de France 2026 sarà fruibile in diretta tv dalle ore 14.00 su Rai 2 HD, mentre la diretta streaming sarà affidata a Eurosport 1 HD, Discovery Plus, HBO Max, DAZN e, dalle 14.00 a Rai Play. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Quando parte Tadej Pogacar nella cronometro del Tour de France 2026: orario esatto, tv, streaming

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

SPOTTED! Tadej Pogaar's New Tour de France Bike | BikeRadar Podcast

Notizie e thread social correlati

Quando parte Tadej Pogacar oggi nella cronometro a squadre del Tour de France 2026: orario esatto, tv, streamingTadej Pogacar prenderà parte alla cronometro a squadre del Tour de France 2026, che si svolgerà sabato 4 luglio da Barcellona.

Quando parte Tadej Pogacar nella cronometro a squadre del Tour de France 2026: orario preciso, tv, streamingLa cronometro a squadre del Tour de France 2026 si svolgerà sabato 4 luglio a Barcellona.

Temi più discussi: Pogacar: Anch'io affaticato dopo il Tourmalet. Siamo tutti felici per queste tappe più 'facili'; Tadej Pogacar: Ho attaccato nel tratto più duro, Del Toro non era al 100%. Avevo marcato la tappa; I VOTI DI STAGI. POGACAR AGGIORNA STORIA E STATISTICHE, EVENEPOEL TUTTA GRINTA, JONAS E ISAAC... CHE FATICA; Pogacar non si ferma più, nuovo sigillo e Vingegaard affonda.

Quando la rivalità si trasforma in amicizia: queste le parole di Tadej Pogacar per Jonas Vingegaard, costretto al ritiro dal Tour dopo una caduta #Ciclismo #Cycling #TourdeFrance #TDF2026 #Pogacar x.com

Quando parte Tadej Pogacar nella cronometro del Tour de France 2026: orario esatto, tv, streamingLo sloveno Tadej Pogacar tenterà di consolidare ulteriormente la maglia di leader nella 16 ma tappa del Tour de France 2026 di ciclismo su strada, una ... oasport.it

Pagelle Tour de France 2026: Tadej Pogacar poker di classe. Seixas, che talentoPAGELLE QUATTORDICESIMA TAPPA TOUR DE FRANCE 2026 Tadej Pogacar, voto 10: tutto così facile. Può decidere quando e se attaccare, può scegliere se vincere ... oasport.it

Pogacar potrebbe vincere dieci tappe se vuole: il ciclista dell'Astana critica il percorso del Tour de France 2026 reddit