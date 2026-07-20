Filippo Ganna prenderà il via della cronometro individuale del Tour de France 2026 il 20 luglio alle ore 13. La tappa si svolge tra Évian-les-Bains e Thonon-les-Bains, con una distanza di 26,1 km. La partenza è prevista a mezzogiorno e trenta minuti, e la cronometro rappresenta la 16ª tappa della corsa. La gara sarà trasmessa in diretta sulla televisione e disponibile anche in streaming.

Filippo Ganna (Netcompany INEOS Cycling Team) nella cronometro individuale con partenza da Évian-les-Bains ed arrivo a Thonon-les-Bains dopo 26.1 km valida come 16ma tappa del Tour de France 2026 di ciclismo su strada sarà il 40° a partire e prenderà il via alle ore 13.58.40. La 16ma tappa del Tour de France 2026 verrà trasmessa in diretta tv dalle ore 14.00 su Rai 2 HD, in diretta streaming su Eurosport 1 HD, Discovery Plus, HBO Max, DAZN e, dalle 14.00 su Rai Play. OA Sport vi offrirà inoltre la diretta live testuale della cronometro individuale. La partenza del primo corridore è prevista alle ore 13.00, mentre l’arrivo dell’ultimo ciclista in gara, è calcolato attorno alle ore 17. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Quando parte Filippo Ganna nella cronometro del Tour de France 2026: orario esatto, tv, streaming

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Tour de France 2026: percorso, favoriti e analisi completa.

Notizie e thread social correlati

Quando parte Filippo Ganna oggi nella cronometro a squadre del Tour de France 2026: orario esatto, tv, streamingFilippo Ganna affronterà oggi la cronometro a squadre del Tour de France 2026, con partenza prevista alle 15:00.

Quando parte Filippo Ganna nella cronometro a squadre del Tour de France 2026: orario preciso, tv, streamingFilippo Ganna prenderà parte alla cronometro a squadre del Tour de France 2026, prevista per il 4 luglio.

Temi più discussi: Al Tour de France successo di Van Der Poel, quinto posto per Filippo Ganna; Tour de France 2026, Filippo Ganna prima del via da Magny-Cours: Giornata interessante, vedremo se nel finale ci sarà la pioggia e magari anche il vento; Ganna: Perché non provarci anche oggi? Solo che ormai mi conoscono e mi marcano; Al Tour si riparte dalla crono: la 16^ tappa.

Tour de France 2026, Filippo Ganna prima del via da Magny-Cours: Giornata interessante, vedremo se nel finale ci sarà la pioggia e magari anche il vento x.com

Tour, percorso e ordine di partenza della crono: Ganna parte presto, Pogacar alle 17.15Remco Evenepoel è il favorito numero uno della cronometro con cui il Tour de France apre la sua terza ed ultima settimana di corsa ... it.blastingnews.com

Quando parte Filippo Ganna nella cronometro a squadre del Tour de France 2026: orario preciso, tv, streamingFilippo Ganna correrà il Tour de France 2026, che scatterà sabato 4 luglio da Barcellona. Dopo aver preso parte al Giro d'Italia, imponendosi nella ... oasport.it