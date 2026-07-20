Quando parte Filippo Ganna nella cronometro del Tour de France 2026 | orario esatto tv streaming

Da oasport.it 20 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Filippo Ganna prenderà il via della cronometro individuale del Tour de France 2026 il 20 luglio alle ore 13. La tappa si svolge tra Évian-les-Bains e Thonon-les-Bains, con una distanza di 26,1 km. La partenza è prevista a mezzogiorno e trenta minuti, e la cronometro rappresenta la 16ª tappa della corsa. La gara sarà trasmessa in diretta sulla televisione e disponibile anche in streaming.

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Filippo Ganna (Netcompany INEOS Cycling Team) nella cronometro individuale con partenza da Évian-les-Bains ed arrivo a Thonon-les-Bains dopo 26.1 km valida come 16ma tappa del Tour de France 2026 di ciclismo su strada sarà il 40° a partire e prenderà il via alle ore 13.58.40. La 16ma tappa del Tour de France 2026 verrà trasmessa in diretta tv dalle ore 14.00 su Rai 2 HD, in diretta streaming su Eurosport 1 HD, Discovery Plus, HBO Max, DAZN e, dalle 14.00 su Rai Play. OA Sport vi offrirà inoltre la diretta live testuale della cronometro individuale. La partenza del primo corridore è prevista alle ore 13.00, mentre l’arrivo dell’ultimo ciclista in gara, è calcolato attorno alle ore 17. 🔗 Leggi su Oasport.it

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