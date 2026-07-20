programmazione canale 5 cosa vedere oggi in diretta tv e streaming

Notizia in breve

Ecco la programmazione di Canale 5 per oggi, con dettagli su programmi in diretta e streaming. La guida tv fornisce informazioni sui programmi trasmessi durante tutta la giornata, senza includere analisi o commenti. La lista comprende le fasce orarie e i titoli delle trasmissioni previste, offrendo un quadro completo delle offerte televisive del canale. La visualizzazione è aggiornata e specifica per facilitare la consultazione.