Per una breve vacanza all’estero con il figlio, non è necessario il consenso scritto dell’altro genitore. Tuttavia, se il viaggio influisce sui tempi di permanenza con l’altro genitore, sulla frequenza scolastica, sulla certezza del rientro o sull’organizzazione abituale di vita del minore, potrebbe essere richiesto un consenso. La normativa non prevede l’obbligo di autorizzazione scritta per viaggi di breve durata, ma eventuali accordi o limitazioni dipendono dalle specifiche condizioni di affidamento e convivenza.

Per una breve vacanza all’estero con il figlio non serve, ogni volta, un nuovo consenso scritto dell’altro genitore. Il viaggio all’estero con un solo genitore può essere un problema se incide sui tempi di permanenza con l’altro, sulla frequenza scolastica, sulla certezza del rientro o sull’abituale organizzazione di vita del minore. La legge non considera ogni attraversamento della frontiera una decisione di “maggiore interesse”. Anche il Portale europeo della giustizia, nella scheda dedicata all’Italia, riconduce una breve vacanza all’ ordinaria amministrazione e ritiene che possa essere decisa senza l’autorizzazione di entrambi. Quando, invece, il soggiorno incide su salute, istruzione, residenza abituale o altri interessi rilevanti del minore, l’accordo torna necessario e il dissenso deve essere risolto dal giudice. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Posso portare mio figlio all’estero in vacanza senza il consenso dell’altro genitore?

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Poor 5yo girl warmed sad CEO and was spoiled like a princess!

Notizie e thread social correlati

Foto dei minori sui social senza consenso dell'altro genitore: cosa è successo nel caso finito al Garante e cosa prevede la legge, spiegata dall’avvocatoUna madre ha pubblicato foto dei figli minori di 14 anni sui social senza il consenso dell’altro genitore.

Pubblicare le foto dei figli sui social? Per il Garante, se hanno meno di 14 anni serve il consenso dell’altro genitoreSe i figli hanno meno di 14 anni, pubblicare le foto sui social richiede il consenso di entrambi i genitori.

Argomenti più discussi: La mamma di Andrea, il ragazzo dai pantaloni rosa: Grazie Milano. Ora mio figlio sarà ancora più immortale; I bambini piccoli non devono stare al sole? Ecco consigli e raccomandazioni per proteggerli; Fabrizio Bracconeri racconta la vita accanto al figlio autistico: Siamo con lui 24 ore al giorno: Emanuele è un dono di Dio; Riccardo Branchini, la madre scrive a Mattarella: Mi aiuti a portare la ricerca fino in fondo.

Posso portare mio figlio all’estero in vacanza senza il consenso dell’altro genitore?Si può partire senza un nuovo consenso scritto per una breve vacanza; se il viaggio incide su scuola, salute o rientro, decide il giudice. quifinanza.it