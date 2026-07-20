Porto Cervo investe e uccide Gaia Costa | per i pm non c' era motivo di trattenerla in Italia

Un uomo coinvolto in un incidente mortale a Porto Cervo è stato arrestato. Secondo i pm, non c’era motivo di trattenere in Italia la persona sospettata, collegata a un episodio in cui una donna è deceduta. L’indagine riguarda un investimento che ha provocato la morte di una donna, e si sta valutando la posizione dell’uomo coinvolto nel sinistro. La Procura ha precisato che l’indagato è stato fermato nell’ambito del procedimento per omicidio stradale.

Per la Procura di Tempio Pausania "non c'era motivo di trattenere in Italia" V.S., al centro del caso di omicidio stradale che ha scosso la Costa Smeralda. Martedì, alla guida del suo Suv, ha investito e ucciso Gaia Costa, 24 anni, a Porto Cervo. La giovane stava attraversando sulle strisce. Dopo l'incidente, la donna ha lasciato l'isola ed è rientrata in Germania. Si è dichiarata a completa disposizione della magistratura italiana. Intanto, i pm hanno aperto un'indagine per omicidio stradale., Erano circa le 13:30 quando Gaia Costa, baby-sitter stagionale originaria di Tempio Pausania, è stata investita da una potente Bmw X5 lungo via Aga Khan, nel centro di Porto Cervo. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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