Più personale per il Bosco della Mesola

È arrivata la risposta all’interrogazione presentata dal capogruppo del Partito Democratico in Regione, Paolo Calvano, in merito alla riduzione del personale in servizio al reparto carabinieri per la biodiversità attivo al Bosco della Mesola e alle limitazioni degli orari di apertura al pubblico della riserva. Dalla risposta emerge che il presidio è attualmente composto da un solo militare, a seguito dei pensionamenti intervenuti negli ultimi anni e non ancora compensati da nuove assegnazioni. Il raggruppamento carabinieri per la biodiversità ha comunicato che sono previste future assegnazioni di personale, anche se al momento non sono disponibili tempistiche certe. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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