Piantedosi | ‘revocata cittadinanza italiana a un condannato per terrorismo’

È stata revocata la cittadinanza italiana a un uomo condannato a cinque anni di reclusione per terrorismo. La decisione è stata presa su richiesta del ministro dell’interno e può essere applicata in situazioni considerate gravi.

“Revocata la cittadinanza italiana ad un uomo condannato a 5 anni di reclusione per terrorismo. Il provvedimento nasce da una mia richiesta e può essere applicato in casi gravi, come questo. Si tratta di una misura finora rarissima: dal 2018 la cittadinanza è stata revocata soltanto in 6 casi. Un segnale forte, ma anche un monito per chi crede che bastino dei titoli amministrativi per parlare di integrazione.” Revocata la cittadinanza italiana ad un uomo condannato a 5 anni di reclusione per terrorismo. Il provvedimento nasce da una mia richiesta e può essere applicato in casi gravi, come questo. Si tratta di una misura finora rarissima: dal 2018 la cittadinanza è stata revocata. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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