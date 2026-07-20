Pedalando da Zanica a Bergamo | un viaggio lungo la ciclabile che chiede di essere ascoltata

Una pista ciclabile collega Zanica a Bergamo, offrendo un collegamento tra i due centri. La strada si snoda partendo dal centro di Zanica, passando vicino al municipio, e prosegue verso Bergamo. La ciclabile rappresenta un’opportunità di collegamento tra le due località, con un percorso che si estende lungo un tratto dedicato alle biciclette. La tratta viene percorsa con facilità, e il tracciato si presenta come una delle principali vie di collegamento dell’area.

Bastano pochi colpi di pedale per lasciarsi alle spalle il centro di Zanica. Alle spalle il municipio, davanti una pista ciclabile che, almeno sulla carta, promette uno dei collegamenti più interessanti dell’hinterland bergamasco. Cinque chilometri, una mezz’ora di pedalata tranquilla, dalla piazza del paese fino al Parco Olmi del quartiere Malpensata a Bergamo. Una distanza breve, ma sufficiente per raccontare due facce della stessa infrastruttura: quella di un’opera moderna e utile e quella di una ciclabile che, in diversi punti, sembra essere stata dimenticata. La partenza è incoraggiante. Il fondo è regolare, la pista è ampia, la segnaletica chiara. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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