Pechino si avvicina a Pyongyang per arginare Mosca

Da laverita.info 20 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Cina ha incrementato i contatti con la Corea del Nord, rafforzando le relazioni diplomatiche e commerciali. Questa mossa avviene in un momento in cui il leader nordcoreano si sta avvicinando alla Russia, cercando di sfruttare la rivalità tra Mosca e Pechino. Le autorità cinesi hanno annunciato incontri ufficiali e scambi di visite, rafforzando così i legami tra i due paesi.

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La Cina rafforza i rapporti con la Corea del Nord dopo il riavvicinamento tra Kim Jong-un e Mosca. Pechino cerca di contenere l'influenza russa su Pyongyang, mentre il leader nordcoreano sfrutta la rivalità tra le grandi potenze. Pechino rafforza ulteriormente i suoi legami con Pyongyang. La settimana scorsa, il leader nordcoreano, Kim Jong-un, ha ricevuto il presidente della Conferenza politica consultiva del popolo cinese, Wang Huning. Secondo quanto riferito da China Daily, «Wang ha affermato che la Cina è pronta a collaborare con la Repubblica popolare democratica di Corea per mantenere una stretta comunicazione e scambi tra le due... 🔗 Leggi su Laverita.info

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