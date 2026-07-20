pechino si avvicina a pyongyang per arginare mosca

Notizia in breve

La Cina ha incrementato i contatti con la Corea del Nord, rafforzando le relazioni diplomatiche e commerciali. Questa mossa avviene in un momento in cui il leader nordcoreano si sta avvicinando alla Russia, cercando di sfruttare la rivalità tra Mosca e Pechino. Le autorità cinesi hanno annunciato incontri ufficiali e scambi di visite, rafforzando così i legami tra i due paesi.