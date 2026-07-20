peanuts 2026 luglio 20

Le oche indiane sono state osservate volare oltre i 7.000 metri di altezza, superando le vette dell'Himalaya. Lo studio su questi volatili si concentra sulle loro capacità di adattamento alle alte quote. La ricerca mira a comprendere meglio le strategie di volo e resistenza degli uccelli in ambienti estremi. Finora, non ci sono state implicazioni dirette per applicazioni mediche o tecniche. I risultati sono ancora in fase di analisi.

Le oche indiane volano oltre i 7mila metri per superare le cime dell'Himalaya, e il loro studio potrebbe aiutarci a trattare meglio alcune malattie (bonus: contiene una delle GIF più belle che abbiate visto) Spesso non succede in modo plateale come nei film, con urla e braccia agitate: quando qualcuno sta annegando, non sembra Foto in bianco e nero di come passavamo le vacanze una volta: cioè più o meno come ora, negli stessi posti e con le stesse scocciature. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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