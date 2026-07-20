Il ministro dell’Ambiente sta valutando la nomina del nuovo presidente del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna. Tra i candidati in corsa, il nome più probabile è quello di Francesco Lucacci, originario di Arezzo. La decisione finale dovrebbe essere annunciata a breve. La nomina si inserisce in un processo di rinnovo delle cariche all’interno dell’ente. La selezione avviene attraverso una terna di candidati, dalla quale il ministro sceglierà il nuovo presidente.

Nella terna per l’imminente nomina a presidente del Parco nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna, che sta sul tavolo del ministro dell’Ambiente Gilberto Pichetto Fratin, il favorito sembra essere Francesco Lucacci. Avvocato aretino di 53 anni, da 27 è un esponente di punta nella politica della sua città nel partito di Giorgia Meloni, con radici in Alleanza nazionale. Lucacci è amico e quasi coetaneo del fiorentino Giovanni Donzelli, dal 2018 deputato di Fratelli d’Italia, di cui è responsabile nazionale dell’organizzazione. Nella scalata alla presidenza del Parco nazionale avrebbe gli appoggi nel partito del presidente del Senato Ignazio La Russa, del capogruppo dei deputati Galeazzo Bignami e della deputa da Cesena Alice Buonguerrieri. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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© Ilrestodelcarlino.it - Parco Nazionale. Nuovo presidente, il favorito è di Arezzo: Francesco Lucacci

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