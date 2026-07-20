Pallavolo Finals VNL uomini | nei quarti Italia-Stati Uniti

È stato ufficializzato il quadro delle Finals di Volleyball Nations League maschili 2026. Dopo l'ultima giornata della fase intercontinentale, sono stati definiti i quarti di finale. La partita tra Italia e Stati Uniti si giocherà tra le otto squadre qualificate, che si sfideranno a Ningbo, in Cina, dal 29 luglio al 2 agosto.

Ufficializzato il quadro delle Finals di Volleyball Nations League maschili 2026. L'ultima giornata della fase intercontinentale ha infatti emesso i verdetti per delineare il tabellone delle magnifiche otto pronte a darsi battaglia a Ningbo (Cina) dal 29 luglio al 2 agosto. L'Italia del ct Ferdinando De Giorgi affronterà nei quarti di finale gli Stati Uniti. Gli azzurri, che hanno chiuso la fase intercontinentale al quarto posto con un bilancio finale di 8 vittorie e 4 sconfitte, andranno a caccia di una semifinale che li vedrebbe incrociare la vincente della sfida tra la testa di serie 1 ed ancora imbattuto Giappone e i padroni di casa della Cina (ultimi in classifica generale) qualificati di diritto alle Finals in quanto paese ospitante. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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