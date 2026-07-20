ordine dei giornalisti campania insediato il nuovo consiglio

Il nuovo Consiglio dell’Ordine dei Giornalisti della Campania è stato ufficialmente insediato, con Ottavio Lucarelli riconfermato alla presidenza. Sono stati inoltre presentati il Consiglio e il Collegio dei Revisori, che inizieranno le attività per il nuovo mandato. Nessuna modifica è stata annunciata nelle altre cariche o nelle strutture dell’Ordine. L’insediamento segna l’avvio delle nuove attività per i prossimi mesi.

Ordine dei Giornalisti della Campania, al via il nuovo mandato: confermato Ottavio Lucarelli alla presidenza. Insediati Consiglio e Collegio dei Revisori. Si sono insediati questa mattina il nuovo Consiglio dell’Ordine dei Giornalisti della Campania e il Collegio dei Revisori dei conti, eletti al termine della recente tornata elettorale. Il Consiglio ha confermato all’unanimità Ottavio Lucarelli alla presidenza. Lucarelli manterrà anche le deleghe alla formazione e al web. La notizia è apparsa sul sito dell’Ordine dei Giornalisti dei Campania. Le cariche del Consiglio. Nel corso della seduta sono state assegnate le principali cariche dell’Ordine. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

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